В Симферополе выполнено более 90% от плана вакцинации

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Исполнение плана вакцинации от коронавируса в Симферополе превысило 90%, сообщил в четверг в эфире телеканала " Крым-24 " врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"На сегодняшний день лидером по темам вакцинации является столица нашей республики - Симферополь. Процент выполнения плана составляет более 90%", - сказал Скорупский.

По его словам, высокие темпы вакцинации также отмечены в Армянске, Евпатории, Судаке и Феодосии. Низкие показатели - в Старом Крыму.

По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом - более 865 тыс. человек, вторым - свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.