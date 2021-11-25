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В Симферополе выполнено более 90% от плана вакцинации

Высокие темпы вакцинации также отмечены в Армянске, Евпатории, Судаке и Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Исполнение плана вакцинации от коронавируса в Симферополе превысило 90%, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

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"На сегодняшний день лидером по темам вакцинации является столица нашей республики - Симферополь. Процент выполнения плана составляет более 90%", - сказал Скорупский.

По его словам, высокие темпы вакцинации также отмечены в Армянске, Евпатории, Судаке и Феодосии. Низкие показатели - в Старом Крыму.

По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом - более 865 тыс. человек, вторым - свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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