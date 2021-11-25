Умер экс-мэр Киева Александр Омельченко

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко, который возглавлял столицу с 1996 по 2006 год. Об этом сообщил в четверг столичный мэр Виталий Кличко.

"Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского главы столицы, главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича. Светлая память", - написал Кличко в телеграм-канале.

Омельченко было 83 года. Накануне сообщалось, что он болен коронавирусом и находится в тяжелом состоянии вследствие серьезного поражения легких.

Александр Омельченко - первый из киевских мэров, который избирался на два срока. В мае 1999 года он получил 76% голосов, а в 2002 году поддержку ему выразили 73% избирателей. В 2006 году выборы на пост мэра он проиграл, но получил мандат депутата. Также с 1999 по 2006 год Омельченко был президентом Ассоциации городов Украины.