Реконструкцию обходной дороги в районе аэропорта Пензы планируют завершить в 2023 году

ПЕНЗА, 25 ноября. /ТАСС/. Второй участок реконструированной автодороги по ул. 40 лет Октября, которая находится рядом с аэропортом и идет в обход центра Пензы, связывая несколько крупных районов города, открыт в четверг по нацпроекту. Власти рассчитывают полностью завершить объект на три года раньше срока, в 2023 году, на эти цели выделено 2,8 млрд рублей, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Сегодня мы вводим [в эксплуатацию] важную для нашего города транспортную артерию, которая серьезно разгрузит центр Пензы, позволит развивать город Спутник (развивающийся микрорайон в пригороде Пензы - прим. ТАСС), в целом даст толчок развитию южной части нашего города. Третий этап строительства будет завершен в 2023 году. Правительство РФ, Минтранс пошли навстречу, необходимые средства в объеме 2,8 млрд рублей выделены, чтобы мы этот объект сдали досрочно, хотя по плану он шел на 2026 год", - сказал Мельниченко на открытии участка автодороги.

Реконструкция улицы 40 лет Октября проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и состоит из трех этапов. Первый был завершен в 2020 году с открытием полуторакилометрового участка. Второй этап реконструкции был закончен с опережением графика на год благодаря поддержке из федерального бюджета. Была построена новая четырехполосная автодорога протяженностью 2 км, на этом участке создана ливневая канализация, искусственное освещение, велодорожки и тротуары, переложены инженерные коммуникации. Стоимость работ составила около 800 млн рублей, сообщил журналистам глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев.

Власти региона рассчитывают, что дорога станет обходом для центра Пензы, что поможет разгрузить автомобильный трафик, и свяжет район аэропорта, город Спутник и удаленный микрорайон Терновку с другими крупными районами города.

Всего в 2021 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Пензенской области было направлено более 3,8 млрд рублей, из которых 78% - средства федерального бюджета. Это позволило отремонтировать 130 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Доля автодорог, соответствующих нормативам, в регионе составляет 65,2%, на территории Пензенской агломерации, включающей населенные пункты, которые примыкают к Пензе, - 71%.