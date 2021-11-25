Власти Петербурга планируют провести мероприятия в городах Европы к 350-летию Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга планирует провести в следующем году серию культурно-деловых мероприятий в Роттердаме и Антверпене в ознаменование 350-летия со дня рождения Петра Великого. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Андрей Хлутков, выступая на презентации международной части программы 2022 года по случаю юбилейной даты для представителей дипломатического корпуса.

"Комитет по внешним связям планирует провести цикл мероприятий в нескольких городах Европы, через которые более 300 лет назад пролегали петровские маршруты. <…> В 2022 году рассчитываем организовать культурно-деловые миссии Санкт-Петербурга и в Роттердам, и в Антверпен и посвятить их 350-летию со дня рождения Петра Первого. Наши нидерландские и бельгийские партнеры в курсе этих планов и уже подтвердили готовность провести совместные мероприятия", - сказал Хлутков на презентации.

Зампредседателя комитета в беседе с ТАСС уточнил, что сроки и формат планируемых мероприятий будут зависеть от эпидемиологической обстановки. "Мы постараемся, чтобы это был все-таки период, максимально приближенный к дате рождения императора, то есть летний период. Мы хотели провести презентацию Петербурга в наших городах-побратимах, потому что, во-первых, этого уже давно не было из-за пандемийного периода, и, мне кажется, повод очень замечательный", - добавил Хлутков. Он отметил, что к участию в культурной программе планируется пригласить представителей ведущих творческих коллективов города.

Начало празднования уже в этом году

Как рассказал на презентации временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Санкт Петербурга Федор Болтин, в Санкт-Петербурге пройдут ключевые события, связанные с 350-летием со дня рождения Петра Первого. "Празднование мы начнем уже в этом году. Специально для всех петербургских детей с первого по четвертый классы <...> правительством города подготовлены подарочные наборы, которые как раз используют историческую тематику, тематику Петра Первого", - отметил он.

Болтин напомнил, что все важнейшие городские события и праздники в 2022 году пройдут под знаком юбилея первого российского императора. В их числе - День города 27 мая, День Военно-морского флота, праздник выпускников "Алые паруса", акция "Ночь музеев" и многие другие.

"Одной из центральных дат мы также для себя видим 9 июня - это непосредственно день празднования юбилея. В этот день мы планируем провести большие праздничные мероприятия в центральной части города. Очень надеемся на то, что все действующие ограничения позволят нам провести мероприятия для широкой аудитории, пригласить всех жителей города", - сказал врио председателя комитета. Он также выразил надежду, что в городских мероприятиях в следующем году смогут принять участие гости из других регионов России и из-за рубежа.

О юбилейной дате

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.