СМИ: президент Чехии заразился коронавирусом

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, выписанный в четверг из Центрального военного госпиталя в Праге, заразился коронавирусом и возвращается в больницу для стационарного лечения. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

Земан находился в госпитале с 10 октября. Он лечился в связи с тяжелым хроническим заболеванием и был выписан, так как настоял на этом. Недавно в госпитале ему была введена третья доза вакцины от ковида.

Как заявил ранее в четверг глава администрации чешского президента Вратислав Минарж, Земан должен был провести в пятницу церемонию назначения премьер-министром Чехии лидера победившей на недавних парламентских выборах в стране партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалы. Она должна была состояться в загородной резиденции главы государства, расположенной в местечке Ланы у Праги.

Пока не известно, состоится ли церемония. Представители Фиалы не располагают новой информацией из Пражского града.