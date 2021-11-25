В США усилят судебное преследование авиадебоширов

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти США намерены активизировать меры по судебному преследованию авиадебоширов на фоне возвращения объема пассажирских воздушных перевозок к допандемийным показателям. Соответствующее распоряжение генерального прокурора, министра юстиции США Меррика Гарланда опубликовано на сайте ведомства.

"Генеральный прокурор распорядился обратить особое внимание на возбуждение уголовных дел за федеральные преступления, происходящие на борту коммерческих авиаперевозчиков, которые угрожают безопасности пассажиров и экипажей. Федеральное законодательство запрещает нападения, запугивание и угрозы применения силы, которые могут помешать работе членов экипажа, а также другие преступления, перечисленные в соответствующих актах", - отмечается в распоряжении.

Газета The New York Times отмечает, что данная мера связана с восстановлением объема авиаперевозок, который в нынешний праздничный сезон уже приближается к допандемийному уровню. Кроме того, в последние месяцы увеличилось число конфликтов между пассажирами и экипажем из-за требования носить маски на протяжении всего полета. По данным Федерального управления гражданской авиации США, за последний год 3 856 из 5 338 инцидентов с авиадебоширами на рейсах американских авиакомпаний были связаны с отказом пассажира надеть маску.