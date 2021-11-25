Почти 200 тыс. рублей собрано на аукционе книг с автографами Познера для "Дома с маяком"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Почти 200 тыс. рублей собрано в поддержку благотворительного фонда "Дом с маяком" на аукционе, который состоялся в рамках "Литературного вечера" с журналистом и телеведущим Владимиром Познером. На аукционе были выставлены книги с автографами журналиста.

Темой "Литературного вечера", в рамках которого состоялся аукцион, стала повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", которую выбрал для обсуждения сам Познер. "Очень приятный был вечер. И хорошие были вопросы. Очень теплая атмосфера. Я думаю, это было вызвано Антуаном де Сент-Экзюпери и "Маленьким принцем", - отметил Познер в разговоре с ТАСС.

Среди лотов аукциона были выставлены книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" на русском и французском языках, собрание сочинений Антуана де Сент-Экзюпери и книга Владимира Познера "Прощание с иллюзиями". Каждую из них известный журналист подписал лично с упоминанием имени будущего владельца.

Все деньги, полученные от продажи билетов, также будут перечислены в фонд "Дом с маяком", под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые.

Проект "Литературные вечера" благотворительного фонда "Дом с маяком" открылся в 2020 году. "Изначально наши вечера проходили в формате онлайн. Мы устраивали виртуальные встречи с писателями, журналистам и другими литературными деятелями, чтобы как-то помочь фонду пережить непростое время пандемии. Со временем эти встречи становились все более популярными. Сейчас мы проводим их формате офлайн. Неизменным модератором этих встреч является литературный критик Галина Юзефович. В рамках каждого "Литературного вечера - как онлайн, так и офлайн - проходят аукционы, на которых мы выставляем лоты, принесенные нашими гостями. Все вырученные деньги идут в помощь фонду", - рассказала ТАСС представитель фонда Светлана Терехина.

Фонд "Дом с маяком" зарегистрирован 12 апреля 2018 года. Учредители - Нюта Федермессер и Лида Мониава. Фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая детские хосписы на территории Москвы и Московской области. Выездная служба оказывает паллиативную помощь подопечным на дому. У фонда есть несколько программ для поддержки тяжелобольных пациентов, в том числе в стационаре. Также у "Дома с маяком" есть два дневных центра для детских мероприятий. Около тысячи семей ежегодно бесплатно получают помощь по программам фонда.