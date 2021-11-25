Трое экоактивистов подали в суд на Бориса Джонсона за недостаточные климатические усилия

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Трое экоактивистов обратились в Высокий суд Лондона с исковым заявлением в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обвинив его в нарушении взятых на себя обязательств по борьбе с изменением климата. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

24-летняя Адетола Онамаде, 22-летний Джерри Амоквандо и 20-летняя Марина Трикс подали в суд в связи с тем, что правительство Джонсона не приняло "практические и эффективные меры" для предотвращения глобального потепления. В этой связи активисты обвинили премьер-министра в нарушении права на жизнь, которое предусмотрено актом о правах человека от 1998 года. По мнению истцов, недостаточные действия британских властей по борьбе с изменением климата являются дискриминацией в отношении молодого поколения.

"Правительство нарушает свои же обязательства в рамках международного права, включая Парижское соглашение, предотвратить ущерб [от климатических изменений]. Эти нарушения прямо влияют на мою семью", - заявила в суде Онамаде, которая пришла на заседание вместе с Амоквандо. Истцы надеются, что судья Чарльз Грегори Борн рассмотрит их заявление в ближайшие недели, после чего назначит дату проведения полноценных судебных слушаний. Во время состоявшегося в четверг заседания у здания суда в центре Лондона собрались несколько десятков экоактивистов, которые выразили поддержку действиям истцов.

В свою очередь адвокат Ричард Хони, представляющий интересы Джонсона, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга и Минфина, выразил мнение, что "акт о правах человека юридически нельзя применить в контексте выполнения положений Парижского соглашения". "Иск во многом основан на том, что изменение климата вызовет социально-экономический кризис. Очевидно, речь идет лишь об обобщенном и гипотетическом риске в будущем. На мой взгляд, нельзя говорить о том, что климатическая политика британского правительства непосредственно сказывается на жизни людей в Южном Лондоне в 2021 году", - сказал юрист.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сократить выбросы парниковых газов, недопустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. На климатической конференции ООН в Глазго, завершившейся 13 ноября, страны-участники согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил имплементации этой статьи велись несколько лет.