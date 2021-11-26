Окружной форум "Российская креативная неделя" пройдет в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" открывается в Красноярске в пятницу. Работа форума продлится три дня, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

Креативные индустрии - сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. К ней относятся народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность, театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей, современные медиа и производство цифрового контента, обработка данных и разработка программного обеспечения и т.д.

"В Красноярске в арт-резиденции "Каменка" (ул. Павлова, 21) стартует первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь". Трехдневная дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития и лидеров мнений станет основой для системных решений в сфере креативной экономики региона", - сообщил представитель фестиваля.

Главное пленарное заседание будет посвящено экономике нового поколения. В работе форума в онлайн-режиме примет участие вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, замминистра промышленности РФ Гульназ Кадырова. На площадках форума выступят директор Роскультцентра Марина Абрамова, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Алтая Олег Хорохордин, представители сибирских регионов. Всего на форуме обсудят 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие.

Работать форум будет с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических правил. Для того, чтобы попасть на площадки мероприятия, необходимо предъявить действующий QR-код или сертификат, подтверждающий прохождение курса вакцинации, или QR-код (справку) о перенесенном COVID-19, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Форум пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.