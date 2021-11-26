Запрет на работу по ночам снят для кафе и ресторанов Севастополя с 26 ноября

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Запрет на работу кафе и ресторанов по ночам в Севастополе, ранее введенный из-за ситуации с коронавирусом, прекратил действовать с пятницы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

"С 26 ноября разрешается работа организаций общественного питания с 23:00 до 06:00", - сообщили в правительстве.

Отмечается, что при этом совершеннолетние граждане могут находиться в помещении кафе и ресторанов только по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и сертификата или QR- кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе; или при наличии медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до момента предъявления.

Обстановка в Севастополе

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также росло число умерших от коронавируса. Власти города отмечали, что ситуация была сложнее, чем когда-либо с начала пандемии. Однако в ноябре, в том числе благодаря предпринятым на время нерабочих дней мерам, ситуация начала стабилизироваться - число заражений снизилось на 6,7% по сравнению с октябрем.

Так, согласно ежедневной сводке правительства, за минувшие сутки в Севастополе выявлено 279 случаев коронавируса, умерли 13 человек, 681 выписан после выздоровления. Всего за время пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 47 594 человека, выздоровели 42 247 человек, 1 635 умерли.

В настоящее время в городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений - обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.