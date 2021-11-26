В День благодарения в Нью-Йорке без ковидных ограничений прошел большой праздничный парад

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Большой праздничный парад по случаю отмечаемого в четверг в США Дня благодарения с размахом прошел в Нью-Йорке - в этом году торжества состоялись без каких-либо ограничений, связанных с пандемией. Жители мегаполиса и многочисленные туристы с самого утра начали стекаться к центральным улицам города, чтобы лично поприветствовать участников традиционного парада, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественное шествие по случаю одного из главных праздников США проводилось уже в 95-й раз и значительно отличалось от прошлогоднего действа. Год назад мероприятие прошло с беспрецедентными ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Зрителям тогда настоятельно рекомендовали даже не пытаться посетить праздник, который впервые в истории было решено провести исключительно в режиме телетрансляции. Многие выступления были записаны заранее, лишь некоторые элементы торжества проходили на улицах Нью-Йорка вживую, но зрителей и прессу к парадной колонне, путь движения которой был оцеплен кордонами полиции, не допускали.

На этот раз власти города не стали вводить никаких запретов и ограничений, в чем убедился корреспондент ТАСС. Проход к местам проведения шествия в районе западной стороны Центрального парка и Шестой авеню был свободным, ношение масок не требовалось, а социальная дистанция практически не соблюдалась. Впрочем, беспокойства по этому поводу никто не испытывал. Штат Нью-Йорк занимает первое место в стране по уровню вакцинации - почти 70% населения полностью привиты.

Программа парада

В районе проведения праздничного шествия в четверг было многолюдно. Живой поток двигался от близлежащих станций метро к западной стороне Центрального парка, откуда процессия следовала по Шестой авеню к главному универмагу Macy's. Над колонной возвышались гигантские надувные фигуры, изображающие героев известных мультфильмов или сериалов. В толпе раздавались восторженные возгласы каждый раз, когда на горизонте появлялась очередная такая фигура.

Многие пришедшие на парад подготовились к этому событию заранее: взяли с собой бинокли, горячие напитки и фототехнику, некоторые даже принесли стремянки для лучшего обзора. Кто-то вел прямую трансляцию для друзей и родственников, передавая всю атмосферу праздника.

Лучший вид открывался для детей, которых родители подсаживали их себе на плечи, чтобы юные зрители не упустили ни одного своего кумира. В этом году среди них особо выделялись главный герой мультфильма "Босс-молокосос" (The Boss Baby, 2017), а также маленькое зеленое существо по имени Грогу из сериала "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019 - н. в.).

Местные торговцы продавали сувениры, игрушки, выпечку и кофе. Компании и случайные прохожие поздравляли друг друга и делились планами на праздничный ужин, когда все американские семьи собираются за одним столом на индейку с клюквенным соусом и сладким картофелем.

Особенный день

День благодарения в США является выходным для всех, за исключением дежурящих сотрудников экстренных служб и полицейских. Последние не только обеспечивают безопасность и порядок на всем маршруте, но и колоннами под аккомпанемент барабанов и духовых инструментов вместе с пожарными оркестрами участвуют в праздничном шествии. "Нас сегодня очень много, даже не могу приблизительно представить число моих коллег здесь", - сказал ТАСС один из правоохранителей.

Несмотря на внушительные толпы, обстановка в целом была спокойная. В то же время в местах с наилучшими видами на действо свободного пространства явно не хватало. Люди теснились, некоторые забирались на строительные леса и подсаживали туда подростков. Для того чтобы выбраться из потока, требовалось несколько минут.

Гости со всего мира

Значительная часть зрителей прибыла в этот день в Нью-Йорк как из далеких уголков страны, так и из-за рубежа. Пожилая пара из штата Техас приехала в гости к сыну, но не упустила возможности заглянуть на праздник и сделать несколько фотографий. "На параде мы в первый раз, и, честно говоря, нам понравилось", - поделились они с корреспондентом ТАСС впечатлениями, на прощание пожелав "счастливого Дня благодарения".

В свою очередь жительница штата Флорида приехала в Нью-Йорк, чтобы показать парад своим детям, остановившись на выходные в близлежащей гостинице. "Я заметила, что перед праздником цены на отели рядом с маршрутом шествия ощутимо выросли, - посетовала она. - Нам повезло, что мы смогли забронировать номер с хорошим видом".

Соседние улицы и авеню немноголюдны, лишь изредка по ним проезжают автомобили и общественный транспорт. В День благодарения в городе открыты только аптеки, некоторые заведения общепита и магазины с товарами первой необходимости. Это не доставляет особых хлопот местным жителям, так как многие из них либо подготовились к празднику заранее, либо уехали к родственникам за город.

"Америка вернулась"

Президент США Джо Байден приветствовал нью-йоркский парад. По его мнению, масштабное шествие в центре крупнейшего мегаполиса страны знаменует "возвращение Америки" после пандемии ковида. Президент позвонил корреспонденту телеканала NBC Элу Рокеру, который в прямом эфире освещал праздничные мероприятия в Нью-Йорке.

Во время репортажа у корреспондента зазвонил телефон и он объявил зрителям, что это президент Байден. Пресс-пул Белого дома позднее подтвердил информацию о звонке.

Корреспондент спросил президента, с каким обращением хотел бы тот обратиться к американскому народу в отмечаемый в четверг День благодарения. "Спустя два года вы вернулись, - ответил Байден, обращаясь к американцам, - Америка вернулась. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться".

История праздника

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили устроить праздник.

На него были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную для европейцев птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.