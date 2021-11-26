Фестиваль "Зима начинается с Якутии" стартовал 26 ноября

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Состязания по приготовлению арктических деликатесов, северному многоборью и бегу в условиях экстремально низких температур пройдут в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии", который стартовал в пятницу в гибридном формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Якутска.

"Часть конкурсов проходит онлайн, некоторые - очно, с соблюдением ограничительных мер. Традиционный конкурс по приготовлению строганины, которая представляет собой наструганные ножом тонкие, заворачивающиеся спиралью слои замороженной рыбы или мяса, состоится в прямом эфире местного телевидения", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль проходит в Якутии с 2011 года, в этом году он состоится в десятый раз. Как сообщили в региональном министерстве предпринимательства, торговли и туризма, с учетом эпидемиологической ситуации мероприятие проводится в гибридном формате. В рамках фестиваля запланировано проведение более 25 крупных событий, среди них - конкурсы ледовых скульптур, выставки, арт-шоу, гастрономический фестиваль и концерты.

"Самым ярким событием фестиваля по традиции станет зажжение новогодней елки на главных площадях Якутска - столицы республики. По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя елка в России. Это происходит 1 декабря - повелитель холода Чысхаан насылает мороз для начала зимы по всему миру", - сказали в министерстве.

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В этом году событие пройдет с 26 ноября по 5 декабря.