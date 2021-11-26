В Приморье объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в связи с циклоном, который принесет в регион сильные дождь и снег, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать на побережье 28 м/с, сообщил в пятницу Примгидромет.

"В связи с прогнозируемым смещением южного циклона на территорию Приморского края во второй половине дня 30 ноября, ночью и днем 1 декабря во Владивостоке и крае ожидаются сильные осадки в виде снега, снега с дождем и дождя с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее, 6-15 миллиметров при снеге. В отдельных районах края ожидаются очень сильные осадки (дождь, дождь, переходящий в снег) с количеством 50 миллиметров и более, очень сильный снег - 20 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.

Прогнозируются налипание снега на деревья и провода, гололед, гололедица и снежный накат на дорогах. В континентальной части региона скорость ветра может достигать 22 м/с, на побережье его порывы, согласно прогнозу, могут достигать 28 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8-24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий. Ветер скоростью 24,5-28,4 м/с считается очень сильным штормом.