Власти Хабаровского края ожидают 430 тыс. туристов из других регионов по итогам года

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Объем въездного туристического потока в Хабаровский край повысился в 2021 году, но до допандемийных показателей еще далеко. Об этом ТАСС сообщила и.о.министра туризма края Екатерина Пунтус.

"По предварительной оценке, в 2021 году въезд российских граждан в край составит 430 тыс. человек, что на 0,9% выше уровня 2020 года и на 24,7% ниже показателя 2019 года", - сказала Пунтус.

Она добавила, что въезд иностранных туристов в регион оценивается в количестве 3,6 тыс. человек, что на 43,4% ниже уровня 2020 года и на 95,2% - уровня 2019 года.

За последние два года в туротрасли, как и во всем мире, происходят значительные перемены. Сложившаяся экономическая ситуация и неопределенность в открытии границ заставила многие турфирмы края по-новому взглянуть на свой бизнес, отметила Пунтус. Одни направили усилия на разработку, реализацию туров по краю, дальневосточному региону и стране, другие погрузились в улучшение качественной составляющей и разнообразие предоставляемых услуг.

"Ситуация на рынке туристских услуг остается напряженной, туристские показатели не достигают допандемийного уровня 2019 года, отложенный спрос на путешествия, снижение предпринимательской уверенности и сохранение неопределенности в сроках возобновления международного туризма остаются серьезным вызовом для оживления деловой активности в туристской сфере. По экспертным оценкам, полное восстановление туризма может занять от 2,5 до четырех лет", - сказала глава министерства.

Туры по краю

Сейчас в Хабаровском крае насчитывается более 150 туристических и экскурсионных маршрутов разной направленности. Для туристов разработаны программы посещения музеев, достопримечательностей и туристских объектов края с участием в мастер-классах и событийных мероприятиях. В частности, популярностью пользуются сити-туры с посещением музеев города и края - краеведческого музея им. Н. И. Гродекова, музея Амурского моста, музея "Мир говорящих машин", экспоцентра Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, музея археологии и других.

"В условиях пандемии и закрытия международных границ жители и гости края стали активнее посещать места отдыха в регионе. Наряду с петроглифами в селе Сикачи-Алян интерес вызывают автобусные экскурсии выходного дня по маршрутам с посещением музея казачества и мужского монастыря, Русской деревни, Свято-Петропавловского женского монастыря, Вяземских источников, Хехцира и других объектов", - сказала Пунтус.

Помимо туров выходного дня, в теплое время года можно отправиться в путешествие по Амуру в формате часовых прогулок на теплоходах от центральной набережной Хабаровска либо сплавиться по реке на сапах вблизи города.

Гастрономический туризм в Хабаровском крае также является одним из популярных направлений, добавила Пунтус. "Стойбище сородичей" села Сикачи-Алян, расположенное недалеко от Хабаровска, приближает туристов к культуре нанайцев. Туристов знакомят с традиционной нанайской кухней, показывают процесс приготовления талы (блюда из сырой рыбы). Есть отдельные программы с гастрономической составляющей - экскурсии с дегустацией на предприятие по производству мороженого, кондитерскую фабрику.

В районах проводятся тематические событийные мероприятия, привлекающие российских и иностранных туристов, - фестиваль-конкурс подледного лова "Серебряная корюшка" и национальный фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера "Праздник первой горбуши", фестиваль народного творчества "Солнцеворот", фестиваль варенья.

Визитной карточкой экологического туризма в Хабаровcком крае являются Шантарские острова. Территория национального парка привлекает туристов разнообразием и сохранностью природы, у берегов островов можно увидеть китов.