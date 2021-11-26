Минздрав Сахалина заявил о готовности организовать пресс-туры в ковид-госпитали

ТАСС, 26 ноября. Минздрав Сахалинской области готов поддержать Всероссийскую акцию медиков и организовать экскурсии в красные зоны ковидных моногоспиталей, сообщил на брифинге в пятницу глава регионального министерства Владимир Кузнецов.

"Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу. И готовы устроить экскурсии и в красные зоны госпиталей, и даже к патологоанатомам. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. У нас нет задачи заразить кого-нибудь", - сказал министр.

Уточняется, что речь пока идет только о представителях СМИ. Владимир Кузнецов также заявил, что профильное министерство готово заняться организацией пресс-туров в ближайшее время.

Врачи крупных больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 37,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 35,9 тыс. пациентов выздоровели, 427 умерли. Привиты около 200 тыс. человек.