В Приморье возбудили дело в отношении пьяного водителя из-за нападения на полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Житель Приморья, которого доставили в отделение полиции за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении представителя власти. Об этом в пятницу сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 ноября в городе Спасске-Дальнем экипаж ГИБДД остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения без права управления данным транспортным средством. Для установления личности и составления административного протокола мужчину доставили в отдел полиции. В ходе оформления документов он применил насилие в отношении стража порядка.

Расследование уголовного дела продолжается.