Центр по сохранению наследия Фиделя Кастро открыли в Гаване в пятую годовщину его смерти

ГАВАНА, 26 ноября. /ТАСС/. Куба почтила в четверг память Фиделя Кастро, который ушел из жизни в 2016 году в возрасте 90 лет. Главные мероприятия прошли на могиле команданте в городе Сантьяго-де-Куба и в Гаване, где открыли центр по сохранению наследия лидера революции. Об этом сообщило государственное телевидение республики.

Тысячи кубинцев с раннего утра четверга посетили кладбище Санта-Ифигения в городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны, где хранится урна с прахом Кастро. Она помещена в нишу, высеченную в огромном гранитном камне, на котором закреплена темно-зеленая табличка с единственным словом - "Фидель". Кубинские газеты вышли с большими портретами лидера революции на первых страницах, а по всей стране прошли десятки культурно-политических мероприятий, посвященных памяти Кастро: концерты, фотовыставки, конференции, презентации книг, коллоквиумы.

В столице страны в присутствии генерала армии Рауля Кастро, президента Мигеля Диас-Канеля и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро открыли Центр Фиделя Кастро, который посвящен историческому наследию лидера революции. В учреждении есть выставочные залы, библиотеки, конференц-залы, галереи, амфитеатр, книжный магазин и типография. Среди главных достопримечательностей центра - коллекция из более чем 40 тыс. изображений кубинского лидера, собранная за два с половиной года. Вход в центр будет бесплатным для кубинцев и иностранцев, а в ближайшие дни в нем будут проводиться презентации книг и фотовыставки.

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. С тех пор Фидель редко появлялся на публике, но периодически проводил встречи с лидерами иностранных государств, посещавшими Кубу, и комментировал наиболее острые темы международной и региональной повестки дня в своей авторской колонке в газете Granma.

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года. Перед смертью он попросил не называть его именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь. Воля команданте была исполнена, однако на улицах кубинских городов нередко можно встретить плакаты с такими надписями, как "Фидель с нами" и "Мы - Фидель". Памятники лидеру Кубинской революции появились в других странах, в частности в России, ЮАР и Доминиканской Республике.