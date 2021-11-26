Суд прекратил полномочия напавшего на журналиста главы района в Хакасии

ТАСС, 26 ноября. Суд в Хакасии прекратил полномочия главы Ширинского района республики Сергея Зайцева, ранее осужденного за воспрепятствование законной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ). Об этом говорится в официальном Telegram-канале Верховного суда республики.

"Боградским районным судом вынесено решение, которым административные исковые требования прокурора Ширинского района Республики Хакасия удовлетворены. Прекращены полномочия главы муниципального образования Ширинский район Зайцева С. Н. досрочно", - говорится в сообщении. Решение в окончательной форме будет изготовлено 3 декабря 2021 года.

В апреле 2019 года Зайцев и еще несколько чиновников были осуждены по делу о пожарах в районе в 2015 году. Тогда он был признан виновным в халатности, получил 4,5 года условно, но, как и другие фигуранты дела, был освобожден от ответственности в связи с амнистией. В мае 2019 Зайцев стал фигурантом нового уголовного дела. Чиновник напал в своем кабинете на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина. Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях. В январе 2020 года Черногорский городской суд приговорил Зайцева к двум годам условно. В июне этого года условное осуждение отменено со снятием судимости.

Согласно данным на сайте районной администрации, 55-летний Зайцев занимал пост главы района с 2007 года.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.