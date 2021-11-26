Владикавказский научный центр РАН создал академгородок

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Открытие академгородка Владикавказского научного центра Российской академии наук состоится в феврале будущего года и будет приурочено ко Дню российской науки, сообщил ТАСС директор Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

"У Владикавказского научного центра РАН существовали проблемы с размещением ряда институтов, таких как Южный математический институт и Институт биомедицинских исследований. Поэтому мы приняли решение разместить эти институты и аппарат управления Владикавказским научным центром РАН в зданиях ВНЦ РАН, принадлежавших ранее Северо-Кавказскому научно-исследовательскому институту горного и предгорного сельского хозяйства, который присоединился к ВНЦ РАН в 2016 году и занимал часть этих помещений. Сейчас наш центр находимся в стадии формирования академгородка, а новоселье мы планируем приурочить к отмечаемому 8 февраля Дню российской науки", - сказал он.

На создание академгородка в селе Михайловское в Пригородном районе республики было направлено более 80 млн рублей, выделенных Владикавказскому научному центру в 2018-2020 годах в рамках реализации программы развития центра. Из них более 45 млн рублей - на реконструкцию двух зданий ВНЦ РАН и более 35 млн рублей - на приобретение современного научного оборудования для институтов центра, размещенных в этих зданиях. Еще одно здание ВНЦ РАН, расположенное там же, планируется отремонтировать за счет дополнительной субсидии Минобрнауки РФ в 2022 году, уточнил Алексей Чибиров.

По его словам, в новом корпусе размещены две лаборатории, оснащенные новейшим научным оборудованием, - лаборатория молекулярно-генетических исследований сельскохозяйственных растений (ЛМГИСХР) и лаборатория клеточных технологий. Более 80% сотрудников ЛМГИСХР - это молодые ученые, аспиранты и кандидаты наук, решившие связать свою трудовую деятельность с научной работой и сельским хозяйством. Все они прошли научные стажировки в ведущих НИИ страны.

"Мы делаем ставку на молодежь, и это естественно: за ней - будущее науки. Во Владикавказском научном центре РАН сегодня обучаются 24 аспиранта по семи научным направлениям - математика, информатика, науки о Земле, история и археология, языкознание и литературоведение, сельское хозяйство, ветеринария и зоотехния. Для молодежи реализуются программы материальной поддержки, выдаются жилищные сертификаты молодым ученым. То есть молодые кадры имеют возможность решить свои бытовые вопросы, что считаем это одним из приоритетов", - отметил собеседник агентства.

На территории академгородка, помимо структурных подразделений ВНЦ РАН, планируется также расположить гостиничный комплекс для приема российских и зарубежных коллег, благоустроить парковую зону, а также реконструировать конференц-зал для проведения научных мероприятий на современном уровне, добавил Алексей Чибиров.