В Москве в 2,5 раза увеличилось число многодетных семей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число многодетных семей увеличилось в Москве в 2,5 раза за 10 лет. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживает почти 188 тыс. семей, в которых воспитываются более 466 тыс. детей. В столице выстроена целостная система помощи женщинам с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что за последние годы возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились. Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.

"В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", - сказала Ракова.