Число обращений о QR-кодах в транспорте на горячую линию в Татарстане снизилось вдвое

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Количество вопросов по работе QR-кодов в общественном транспорте Татарстана снизилось в два раза по сравнению с первым днем действия новых правил. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"При Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан с 23 ноября работает горячая линия для оперативного рассмотрения всех поступающих вопросов. В первый день поступили 60 звонков, в последующие дни их стало почти в два раза меньше", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что больше всего жителей республики интересовали вопросы блокировки социальных транспортных карт и отсутствия QR-кодов у вакцинированных первым компонентов.

На данный момент, по сообщению пресс-службы, общественный транспорт в Татарстане работает в штатном режиме. "В Казани задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции. Информация об увольнении кондукторов и водителей от предприятий общественного транспорта не поступала", - говорится в сообщении.

Снижается число выявленных без QR-кодов пассажиров. Так, 22 ноября их было 2479, 23 ноября - 918, 24 ноября - 739.

Ситуация в регионе

С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или QR-кодов о медотводе с подтверждением их принадлежности. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и все виды транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов. Также приостановлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о медотводе с QR-кодом.

Пассажиропоток в Казани после введения ограничений сократился на 25%, в Татарстане - на 18%.