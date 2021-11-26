Ограничения по заселению непривитых туристов в отели Кубани отменять не планируется

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют в ближайшее время отменять правила, согласно которым в отели и гостиницы региона можно заселять только привитых или переболевших COVID-19. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

До ноября в регионе за все время пандемии суточный показатель заражения коронавирусом не превышал 300 случаев. С начала месяца количество новых случаев, регистрируемых в сутки, ежедневно растет, максимум составил 997 случаев заражения. По данным оперативного штаба региона на утро пятницы, за все время пандемии в регионе подтвердили 95 193 случая COVID-19, 68 312 человек выздоровели, их выписали из больниц.

"По поводу этих правил было много скепсиса и критики, но практика показала, что они работают хорошо. Пока у нас нет повода отменять требования, и наша позиция остается твердой: в отелях, санаториях и других средствах коллективного размещения могут жить только люди с вакциной", - сказал Кондратьев, отметил, что исключение делаются для детей, переболевших коронавирусом и тех, кому противопоказаны прививки.

Он также добавил, что власти региона стараются найти оптимальный баланс между безопасностью и экономическими интересами. В частности, по словам главы региона, если власти отдадут приоритет безопасности, можно в целом потерять всю индустрию гостеприимства, в которой работает каждый десятый житель региона. "С другой стороны, если оставить без внимания вопросы защищенности, полностью снимем ограничения, широко откроем двери наших курортов - получим новые вспышки инфекции, и тогда придется принимать еще более жесткие меры", - отметил губернатор.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На середину октября курорты Краснодарского края приняли 15 млн путешественников, с начала года - в 1,5 раза больше, чем в 2020 году за аналогичный период.