{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Тюменской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Решение о перечне объектов, где потребуются QR-коды, будут принимать региональные власти

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы проголосовали за принятие внесенных в Госдуму поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", регулирующий использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Решение принято, спасибо коллеги", - сказал председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов. Решение приняли большинством голосов, трансляция заседания велась онлайн.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у жителей с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявили в Израиле
Читать полностью