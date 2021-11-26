В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 690, до 9 502 879. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

В частности, в Подмосковье за сутки выявили 1 812 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1 704, в Самарской области - 1 184, в Краснодарском крае - 807, в Воронежской области - 765.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 1 031 616, следует из данных штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 145. Всего уже выздоровел 8 200 971 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 455 пациентов Санкт-Петербурге, 2 009 - в Московской области, 1 294 - в Краснодарском крае, 1 105 - в Самарской области, 990 - в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 235 против 1 238 днем ранее, до 270 292. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,84%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 64 смерти, в Подмосковье - 51, в Краснодарском крае - 44, в Ростовской области - 39.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 929 против 3 349 днем ранее. Всего выявили 1 933 979 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 92 днем ранее. Всего в городе умер 33 821 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 5 136 пациентов за сутки, за все время выздоровел 1 755 581 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 144 577 человек.