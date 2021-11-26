Около 2% работающего населения ХМАО занято в креативных индустриях

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Ханты-Мансийского автономного округа составляет 0,6%, или порядка 40 млрд рублей. В этой сфере занято свыше 13,5 тыс. жителей, это порядка 2% работающего населения региона. Чтобы их изучить, регион проводит исследование по технологии "цифровых следов", сообщил директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь".

"В Югре порядка 0,6% ВРП составляют креативные индустрии. Это порядка 40 млрд рублей - цифра более чем значительная. Занято в этой сфере уже более 13,5 тыс. югорчан, что тоже является существенным фактором (около 2% от общей численности всех работающих в ХМАО). В основном деятельность [жителей в сфере креативных индустрий] осуществляется в сферах образования, архитектуры, разработки программного обеспечения и IT", - сказал Генкель.

По его словам, регион столкнулся с проблемой соотнесения предпринимателей с тем, что они являются занятыми в креативной сфере. Чтобы его решить регион решил провести большое исследование по Югре и понять, кто трудится в этой сфере. "Вопрос соотнесения очень остро стоит. Чтобы его решить, мы сейчас проводим большое исследование по региону, которое основано на технологии "цифровых следов" - та информация, которая остается после просмотра веб-страницы в интернете. Нестандартный подход, нам будет выдана таргетированная аудитория из нескольких десятков тысяч человек, которые так или иначе интересовались делом, чтобы мы понимали, кто эти люди, компании. И мы будем уже через соцсети на них выходить, предлагать наш инструментарий региона и их сопровождать", - отметил Генкель.

В 2020 году в ХМАО приняли закон о креативных индустриях, который регулирует отдельные вопросы, связанные с развитием и поддержкой субъектов этой сферы. Его целями являются создание условий для творческой самореализации граждан, обеспечения инновационного развития сферы культуры и образования и сохранение идентичности национальных и культурных ценностей. Также закон направлен на обеспечение высоких темпов роста несырьевых отраслей экономик и развитие предпринимательского, культурного и туристского потенциала.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" пройдет в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвятят развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.