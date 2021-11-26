В Северной Осетии выплатят региональный маткапитал на детей, рожденных в 2016 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Средства республиканского материнского капитала на детей, рожденных в 2016 году, планируют выплатить в Северной Осетии в 2022 году. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития республики.

"В 2022 году планируется выплатить средства республиканского материнского (семейного) капитала на детей, рожденных в 2016 году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития РСО-Алания. Средства республиканского бюджета на указанные цели предусмотрены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Республиканский материнский (семейный) капитал - это дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей и представляет собой единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Получить ее могут семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. Также маткапитал выплачивается при усыновлении третьего или последующего ребенка.

С 2019 года по сегодняшний день погашена задолженность по выплате средств материнского капитала семьям, в которых третьи и последующие дети родились в 2012-2015 годы.