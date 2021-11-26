Число нарушений системы QR-кодов в Благовещенске за неделю снизилось вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Количество административных нарушений по части применения системы QR-кодов в Благовещенске за неделю уменьшилось почти в два раза - с 66 до 36 случаев, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Амурской области.

"Проверки применения системы QR-кодов прошли более чем в 190 организациях [Амурской области], выявлено 143 административных правонарушения <…>. Снижение числа нарушений отмечается на территории Благовещенска практически вдвое - с 66 до 36", - говорится в сообщении.

В Благовещенске система QR-кодов начала работать с 18 октября. Ограничительная мера распространяется на организации общепита, учреждений культуры, спорта, торговые центры. С 1 декабря она коснется вузов, с 15 декабря - банков и микрокредитных организаций, бизнес-центров и крупных строительных магазинов.

Всего по Амурской области с начала года выявлено 4,3 тыс. административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 45,4 тыс. случаев заражения, 519 человек умерли.