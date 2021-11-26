В Москве по камерам выявили 224 нарушения за езду с выключенными фарами и между полос

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 200 нарушений за езду с выключенными фарами и между полос дороги выявили по камерам фотовидеофиксации в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации нарушений правил пользования внешними световыми приборами и проезда транспорта между полос, Госавтоинспекцией Москвы вынесено 224 постановления об административных правонарушениях", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГИБДД, наиболее часто водители нарушали правила пользования внешними световыми приборами. "С начала работы комплексов уже вынесено 132 постановления об административных правонарушениях по статье 12.20 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки"), - добавили в пресс-службе. При этом между полос водители двигаются реже, всего камерами зафиксировано 92 таких нарушения.

В Москве с 17 октября заработал комплекс фотофиксации нарушений правил пользования внешними световыми приборами. С 19 октября началась фиксация нарушений, связанных с проездом между полос.

Статья 12.20 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки") предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.