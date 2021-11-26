Спецпосланник ВОЗ заявил о наличии причин для тревоги по поводу нового штамма коронавируса

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил о наличии оснований для тревоги по поводу нового штамма коронавируса В.1.1.529, обнаруженного на юге Африки. Об этом он заявил в пятницу в телеинтервью вещательной корпорации Би-би-си .

"На мой взгляд, в данном случае уместно беспокоиться. Объясню почему. Похоже на то, что вирус будет способен лучше обходить ту защиту, которую мы все получили благодаря начавшейся в этом году вакцинации. Это вызывает тревогу, так как может означать, что нам придется начинать с начала и иметь дело с новой пандемией. Мы должны относиться к этому [штамму] как к новому вирусу", - сказал Набарро.

При этом он попросил не делать поспешных умозаключений по поводу заразности нового варианта вируса и его способности вытеснить доминирующий в мире дельта-штамм на основании неполных "предварительных данных", которыми сейчас располагают ученые.

"На то, чтобы сделать выводы о том, насколько легко вирус передается между людьми и сравнить штамм с другими, требуется определенное время. То же самое касается вопроса о том, может ли он вызывать более тяжелое течение болезни. Основная мысль в том, что потенциально может возникнуть исключительно сложная ситуация, поэтому давайте возьмем за правило носить маски и снова соблюдать социальную дистанцию, - отметил он. - Меня очень тревожит, особенно это касается Европы, что мы в последнее время отказались от этой привычки".

Набарро указал на сохраняющуюся необходимость прививаться от COVID-19 и соблюдать другие меры, помогающие замедлить распространение инфекции: использовать маски, выдерживать социальную дистанцию, проветривать помещения и тщательно придерживаться базовых правил гигиены. Он также выразил уверенность в том, что в мире будут регулярно создаваться новые вакцины от коронавируса, которые будут учитывать особенности новых штаммов.

Мутировавший штамм

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529, геном которого был впервые расшифрован 11 ноября и содержит 50 мутаций. Ряд ученых, включая вирусолога Томаса Пикока из Имперского колледжа Лондона, обратили внимание на большое число потенциально опасных изменений в шиповидном белке вируса. Сразу несколько мутаций в спайк-белке затрудняют нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. К настоящему моменту известно о четырех случаях выявления нового штамма в образцах, взятых у инфицированных в Ботсване, 77 - в ЮАР и двух в Гонконге.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме, для обозначения которого в будущем может быть использована греческая буква "ню". Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.