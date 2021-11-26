В Бурятии с 1 декабря возобновят работу ночные клубы и банкетные залы

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Банкетные залы и ночные клубы в Бурятии возобновят работу с 1 декабря, попасть в них, в том числе на новогодние корпоративы, смогут посетители, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, имеющие документы о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад либо сдавшие анализ и получившие отрицательный результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Принято решение по возобновлению деятельности банкетных залов и ночных клубов с 1 декабря. Также снимается ограничение работы по времени для всех предприятий общественного питания", - сообщили в пресс-службе.

Установлена предельная численность посетителей: для банкетных залов и предприятий общепита, оказывающих подобные услуги, - не более 50%, а для ночных клубов - не более 70%. "В период проведения новогодних корпоративов и праздников будет усилена работа мобильных групп, - отметили в пресс-службе. - Банкетным залам и предприятиям, оказывающим подобные услуги, необходимо обеспечить видеонаблюдение для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции".

В настоящее время в Бурятии действует система QR-кодов. Документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, требуется во всех общественных заведениях - этот режим сохранится до конца 2021 года.

В Бурятии, по оперативным данным, зарегистрировано 68 846 случаев заражения коронавирусом, из них 229 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 225 пациентов, занятость коечного фонда составляет 80,9%. Амбулаторное лечение проходят 3 795 человек. Всего от ковида умерли 2 154 человека, в том числе восемь - за последние сутки.

В Бурятии продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привито 435 782 человека, завершили первичную вакцинацию 381 220 человек. Повторную вакцинацию начали 47 864 человек.