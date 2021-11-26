Эксперты заявили, что вакцинация не способствует мутации штаммов коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Недостаточно высокие темпы вакцинации способствуют тому, что появляются все новые штаммы коронавируса, как это произошло в ЮАР и Ботсване. При этом информация о том, что вакцинация провоцирует появление новых видов вируса и делает их более агрессивными, является мифом, сообщили ТАСС эксперты.

"В Великобритании первый агрессивный штамм - альфа - мутировал осенью 2020 года, до того, как была начата вакцинация. В Индии так же, то же самое со штаммом дельта, который сейчас поразил весь мир, и это же мы видим в ЮАР. Таким образом, вакцинация никак не способствует усилению вируса в данный момент", - сказал вирусолог Евгений Тимаков.

При этом рассчитывать на приобретение коллективного иммунитета естественным путем - через заболевание - неверно. "В Японии очень маленький процент вакцинированных, и они приобрели иммунитет, вероятнее всего, за счет болезни. Мы сейчас идем по пути Японии, приобретая иммунитет через болезнь. Но это способствует появлению дополнительных мутаций", - добавил вирусолог.

Он уточнил, что в ЮАР и ближних странах число вакцинированных составляет 25% и менее 10% населения. "То есть там совершенно нет иммунной прослойки", - заключил Тимаков.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов подчеркнул, что в странах с высокими показателями по вакцинации формирование новых штаммов коронавируса невозможно. "Страны с низким уровнем вакцинации - это полигон для селекции новых штаммов коронавируса. Ему просто негде размножаться там, где все вакцинированы", - сказал он.

Малоизвестный штамм

Эксперты уверены, что шансов избежать завоза нового штамма в Россию нет. К тому же, о новом варианте вируса и его контагиозности пока мало сведений. Ученых заботит вопрос, будет ли он фиксироваться существующими тест-системами, а также попадать под воздействие иммунитета, созданного вакцинами.

"Уже дельта-штамм процентов на 30 отличается от уханьского, по которому созданы почти все препараты. Если новый штамм выходит из-под действия иммунитета, созданного вакцинами, придется делать новый препарат", - пояснил Жемчугов.

В ЮАР и Ботсване получил распространение новый вариант SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529. По последним данным, в ЮАР идентифицированы 77 человек, которые имеют в крови этот вариант коронавируса. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один - в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР).