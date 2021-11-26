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Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%

Прививку первым компонентом вакцины в городе сделали более 6,2 млн раз
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 71%. Прививку первым компонентом вакцины в городе сделали более 6,2 млн раз, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.

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"По данным на 26 ноября, 6 252 513 - вакцинация первым компонентом, 5 676 308 - полная вакцинация, 71% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте размещены данные по вакцинации от COVID-19 в Московской области на 26 ноября: 4 381 709 - вакцинация первым компонентом, 4 045 220 - полная вакцинация, 71,1% - коллективный иммунитет.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 933 979 случаев заражения, выздоровел 1 755 581 человек, умер 33 821.

Подмосковье занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В регионе выявлено 581 202 случая заражения, выздоровели 513 994 человека, умерли 10 227. Прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в Подмосковье сделали почти 4,4 млн раз.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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