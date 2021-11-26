Туристический поезд "Сочи" из Туапсе в Гагры запустят на новогодние праздники

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Туристический поезд "Сочи" возобновит сообщение между городами Туапсе и Гагры с 30 декабря. Стилизованный под 1970-1980-е годы состав будет совершать однодневные поездки по курортам Черного моря, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.

"30 декабря туристический поезд № 927/928 "Сочи" отправится в первый "новогодний" рейс из Туапсе в Гагру. На время новогодних праздников комфортабельный состав, стилизованный под 70-80-е годы прошлого века, свяжет между собой популярные курорты Черноморского побережья", - говорится в сообщении.

Состав запустили 15 августа прошлого года. В связи с возросшей популярностью во время туристического сезона, с 1 июля этого года он стал делать остановку в Имеретинском курорте (федеральная территория Сириус). По данным пресс-службы, за все время существования он перевез около 75 тыс. пассажиров. В период межсезонья поезд перестал курсировать между городами.

"Жители и гости Туапсе и Сочи смогут посетить Абхазию на туристическом поезде до 8 января включительно, кроме 4 января. Состав будет отправляться из Туапсе в 05:30, останавливаться в Сочи в 07:48 (стоянка 17 минут) и прибывать в Гагру в 11:35 в тот же день. В обратном направлении из Гагры поезд будет отправляться в 18:50, останавливаться в Сочи в 22:25 (время стоянки пять минут) и прибывать в Туапсе в 00:35 вечером того же дня", - добавили в пресс-службе.

График движения разработан таким образом, чтобы туристы могли отправиться в путешествие утром, а вернуться вечером, пробыв при этом целый день в Абхазии. Прямо в поезде можно оформить экскурсии, для этого в вагонах установлены специальные автоматы.

Ранее сообщалось, что РЖД прорабатывает новые туристические маршруты с учетом того, чтобы железнодорожный туризм стал доступен жителям не только Московского региона, но также Ростовской области, Черноморского побережья, Северного Кавказа.