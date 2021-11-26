В Ленобласти планируют принять 65 тыс. человек на чемпионате "Формулы-1" в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Около 65 тыс. человек единовременно ожидается принять на Гран-при России "Формулы-1", которую в 2023 году планируется провести на трассе "Игора драйв" в Ленинградской области. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

"Большая задача перед нами стоит по проведению чемпионата "Формулы-1" на комплексе "Игора драйв", ожидаем более 50 тыс. зрителей и порядка 15 тыс. обслуживающего персонала. Нам разово необходимо принять в 2023 году 65 тыс. человек. Вся транспортная инфраструктура должна быть модернизирована и приспособлена под разовый прием, включая железную дорогу, аэропорт и пункты пропуска на границе", - отметил он.

В июне этого года стало известно, что Гран-при России с 2023 года будет проходить на автодроме "Игора драйв" под Санкт-Петербургом. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее сообщал, что в рамках подготовки к мероприятию будут решаться вопросы развязок, железнодорожного, автомобильного сообщения и дополнительной шумозащиты для жителей. Уже сейчас трасса находится в высокой степени готовности, на большей части участков уложено асфальтобетонное покрытие, ведется установка инженерных коммуникаций. Длина новой трассы должна составить 5 182 м. Работы ведутся в сотрудничестве с Международной автомобильной федерацией (FIA) и "Формулой-1". На транспортные проекты комплекса для его приведения к стандартам "Формулы-1" потребуется около 6 млрд рублей.

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проводится с 2014 года, этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. С 2023 года российский этап будет проходить на автодроме "Игора драйв". Контракт на проведение Гран-при России действует до 2025 года.