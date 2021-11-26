Рост заболеваемости COVID-19 в Татарстане сократился в семь раз после ограничений

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Недельный рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане составил 2,8%, это существенное снижение, которого удалось добиться благодаря введенным ограничениям, ранее темп прироста сохранялся на уровне 20%, сообщила журналистам заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина на еженедельном брифинге.

"Мы постепенно прирастали по недельным темпам с 4,5 до 38%. Затем было постепенное снижение до 27%. На протяжении последних трех недель еженедельный темп прироста сохранялся на уровне 20%. За истекшую неделю мы отмечаем снижение темпов прироста - рост относительно предыдущей недели составил 2,8%", - сказала Авдонина.

По ее словам, такая статистика указывает, что ситуация несколько стабилизируется, и те ограничения, которые были введены в совокупности с иммунизацией населения, повлияли на эпидемиологическую ситуацию. Тем не менее, риски еще остаются, в том числе и высокие показатели заболеваемости среди лиц старше 60 лет, и вести речь о снятии ограничений сейчас крайне преждевременно.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Вакцинировался от коронавируса 1 995 481 человек.

Ограничения в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В том числе необходимо сделать прививку работникам сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев.

С 22 ноября в Татарстана ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли перемещаться в нем без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе с подтверждением их принадлежности. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями тем, кто вакцинировался одним компонентом, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.