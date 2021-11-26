Подросток из Ростовской области награжден медалью Совфеда за спасение второклассника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин вручил медаль Совфеда "За проявленное мужество" подростку из Ростовской области Максиму Ишимцеву, спасшему провалившегося под лед второклассника, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

Награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и героизм в экстремальных ситуациях, состоялось по инициативе Совета Федерации и МЧС России в Доме офицеров Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Медаль "За проявленное мужество" вручили одиннадцатилетнему Максиму Ишимцеву из поселка Казачьи Лагери Октябрьского района Ростовской области, который в марте 2021 года спас ученика второго класса Богдана Маликова. Второклассник выбежал на замерзшее русло реки Грушевка и провалился под лед. Ишимцев вовремя пришел на помощь ребенку.

Кроме того, сенаторы от Ростовской области Андрей Яцкин и Ирина Рукавишникова вручили благодарственные письма еще семерым подросткам из Волгодонска, Константиновского, Сальского и Родионово-Несветайского районов области. "Конечно, мы восхищены теми поступками, которые совершают, казалось бы, дети. Но на самом деле, я сегодня уже им говорил, на них будет равняться любой район, который они представляют", - отметил Яцкин.

Как отметила Рукавишникова, каждая из историй детей могла закончиться трагически. "Маленькие дети фактически, оказавшись в такой ситуации, они повели себя как настоящие герои. Не каждый взрослый может, оказавшись в такой ситуации, сделать правильные шаги и правильные поступки. Я восхищаюсь родителями, которые смогли воспитать таких детей, восхищаюсь этими детьми", - сказала Рукавишникова.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации получил в этом году более 180 представлений для награждения детей и подростков, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни.