В Италии вводят грин-пасс для общественного транспорта

"Мы расширяем использование ковид-сертификатов, которые широко уже используются, на гостиницы, региональные электрички и общественный транспорт", - заявил министр. Он также сообщил, что расширяется категория граждан, на которых распространяется обязательная вакцинация, включая третью дозу. К медработникам теперь добавляются весь обслуживающий персонал, даже не медицинский, медучреждений, сотрудники правоохранительных органов, военные и персонал образовательных учреждений.

Срок действия ковид-сертификата, выданного на основе справки о вакцинации или выздоровления после перенесенного ковида, сокращается с года до девяти месяцев. Кроме того, ужесточаются требования к выдаче грин-пасса. На основе результата теста на коронавирус этот документ действителен только для необходимой деятельности - работы (где грин-пасс обязателен с 15 октября), поездок на транспорте. При этом для мест проведения досуга необходим ковид-сертификат на основе вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Однако данное требование, распространяющееся на всю национальную территорию, будет пока действовать с 6 декабря по 15 января.

Как отметил премьер-министр Марио Драги, данные меры применяются исключительно с целью "предотвратить [негативное развитие эпидемиологической ситуации], чтобы сохранить то, что было достигнуто благодаря вакцинации". Он также указал, что в Италии "ситуация находится под контролем и лучше, чем в Европе благодаря кампании по вакцинации".