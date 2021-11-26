Эксперт: одна вакцинация от гриппа снижает риск болезни Альцгеймера на 17%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Одна вакцинация от гриппа пожилого человека снижает риск возникновения болезни Альцгеймера на 17%. Об этом в пятницу сообщила главный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева.

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"Хотя бы одна вакцинация против гриппа снижает риск возникновения болезни Альцгеймера на 17%", - сказала она XII Всероссийском конгрессе пациентов.

По ее словам, вакцинация от гриппа три сезона подряд и более также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ткачева добавила, что при вакцинации от пневмонии в возрасте 65-74 лет риск болезни Альцгеймера снижается на 40%.

Кроме того, по данным гериатра, вакцинация от опоясывающего герпеса предотвращает инвалидизацию пожилых пациентов и снижает риски инсульта.

"Мы должны вакцинироваться, чтобы спасти друг друга. <…> Речь идет не только о коронавирусной инфекции или о гриппе, речь о снижении смертности и заболеваемости от многих заболеваний. Снижение риска инфаркта миокарда - на 48%, инсульта - на 33%, пневмонии - на 43%", - добавила Ткачева.