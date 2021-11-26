В Москве корпуса четырех ковидных стационаров вернут к плановому режиму работы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Корпуса четырех стационаров, где лечили пациентов с коронавирусом, возвращают к плановому режиму работы в Москве благодаря снижению числа госпитализаций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому переводим корпуса четырех стационаров в плановый режим работы", - написал мэр.

По словам Собянина, уже со 2 декабря после санобработки к оказанию помощи в обычном режиме вернутся ГКБ №24 полностью, корпуса в больницах им. Спасокукоцкого и им. Иноземцева и отделения в больнице им. Башляевой.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 933 979 случаев заражения, из них 3 929 за последние сутки. Выздоровел 1 755 581 человек, умер 33 821. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 676 308 человек, коллективный иммунитет составляет 71%.