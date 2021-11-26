Петербург примет в 2022 году конференцию ВОЗ "Здоровые города"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Ежегодная конференция Всемирной организации здравоохранения "Здоровые города" в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городской администрации, этот вопрос обсуждался в пятницу на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова и регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Будем рады принять европейских коллег на конференции "Здоровые города". Петербург готов организовать насыщенную деловую, научную и культурную программы. Этот проект направлен на повышение качества жизни людей, улучшение их здоровья и социального благополучия. Он предусматривает сотрудничество не только в сфере здравоохранения, но в экологии, в развитии физической культуры и спорта, реализации социальной и молодежной политики. Эти задачи полностью отвечают долгосрочным планам развития Санкт-Петербурга", - привела пресс-служба слова губернатора.

Международный проект "Здоровые города" Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения развивается около 30 лет и объединяет 1 800 городов в 55 странах. В проекте консолидируются силы различных уровней власти и общественных структур в сфере здравоохранения, социального обеспечения, охраны окружающей среды, развития экономики и транспорта с целью улучшения здоровья и качества жизни населения. Россия представлена в этом проекте почти 50 городами.

По словам представителей Смольного, Клюге отметил во время встречи профессионализм медицинских и социальных работников Петербурга и их большой вклад в борьбу с пандемией. Он предложил представить на будущей конференции успешные практики, которые реализуются в городе.

На встрече Беглов также сказал, что руководство ВОЗ рассматривает Санкт-Петербург как возможный координационный центр по сотрудничеству со странами Центральной Азии и отметил, что у Петербурга хорошие отношения с городами этого региона, налажено активное сотрудничество в сферах здравоохранения, экологии и спорта.