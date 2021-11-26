Во Владимирской области открыли памятник Герою СССР Михаилу Водопьянову

ТАСС, 26 ноября. Памятник одному из первых Героев Советского Союза, летчику Михаилу Водопьянову открыли в Ковровском районе Владимирской области, где в годы Великой Отечественной войны базировался бомбардировочный авиационный полк 81-й авиационной дивизии, которую он возглавлял. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"В преддверии 80-летия битвы за Москву, которое будет отмечаться 5 декабря, в деревне Крячково Ковровского района открыт мемориал Михаилу Васильевичу Водопьянову - легендарному летчику, одному из первых Героев Советского Союза, участнику операции по спасению челюскинцев, арктических экспедиций и знаковых событий Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Памятник выполнен в виде бюста, размещенного на постаменте высотой более двух метров. В пресс-службе отметили, что в начале Великой Отечественной на Всегодическом полевом аэродроме в Ковровском районе базировался 432-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 81-й авиационной дивизии, которую возглавлял Михаил Водопьянов. "Этот памятник - дань памяти подвигам не только Водопьянова, но и всего нашего народа в страшное время Великой Отечественной войны", приводит пресс-служба слова сына Героя СССР, пилота гражданской авиации Алексея Водопьянова.

Михаил Водопьянов (1899-1980) - советский летчик, генерал-майор авиации, шестой человек, получивший звание Героя Советского Союза. В феврале 1933 года при перелете из Москвы в Петропавловск-Камчатский потерпел аварию недалеко от озера Байкал, получил множественные переломы и сотрясение мозга. Из-за травм Водопьянову запретили участвовать в операции по спасению экипажа и пассажиров парохода "Челюскин" в Беринговом проливе. Однако летчик настоял на своем участии и за три перелета вывез десять человек. Весной 1937 года отряд Водопьянова впервые в мире доставил научную станцию в Арктику, совершив посадку на плавучую льдину в районе Северного полюса.