Рекордное тепло ожидается в Москве во вторник

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новый температурный рекорд для 30 ноября может быть установлен в Москве спустя 47 лет. В настоящее время рекорд принадлежит 1974 году, когда воздух прогрелся до 5,8 градусов тепла, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Самым теплым днем будет 29 ноября - плюс 2-7 градусов, но это не рекордная температура. А вот для 30 ноября рекорд порядка 6 градусов. Теплая температура перейдет на начало ночи во вторник, и она может быть сравнима с рекордом в этот день", - рассказала она.

По словам Макаровой, в настоящее время самое теплое 30 ноября в Москве было зафиксировано в 1974 году. Тогда воздух прогрелся до 5,8 градусов тепла.