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Пандемия COVID-19

В ЮАР заявили, что новый штамм коронавируса не вызывает серьезных форм заболевания

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла отметил, что пока нет научных доказательств относительно повышенной агрессивности B.1.1.529

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Врачи и специалисты ЮАР не обнаружили, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 вызывает какие-либо серьезные формы заболевания COVID-19. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла на экстренно созванной пресс-конференции, трансляция которой велась на портале Минздрава.

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Что известно о новом штамме коронавируса B.1.1.529

"На данном этапе ученые не считают, что новый вариант COVID-19 ведет к серьезным формам заболевания коронавирусом, - отметил он. - Важно подчеркнуть и тот факт, что пока нет научных доказательств относительно повышенной агрессивности штамма B.1.1.529. Нет также оснований говорить, что новый вариант коронавируса легче передается от человека человеку чем предыдущие штаммы COVID-19".

Паахла указал, что еще очень рано говорить о том, каким образом будет вести себя штамм коронавируса B.1.1.529. "Правительству ЮАР известно, что ряд заявлений, сделанных учеными в связи со штаммом B.1.1.529, вызывал панику и неопределенность, - отметил он. - Такая реакция в значительной степени является необоснованной".

Принявший участие в пресс-конференции представитель Минздрава ЮАР заявил, что есть все основания утверждать об эффективности существующих вакцин от COVID-19 в отношении штамма B.1.1.529.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
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