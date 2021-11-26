Полиция Франции допросила Блаттера по делу об условиях передачи Катару права на ЧМ-2022

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Французская полиция в общей сложности шесть часов допрашивала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в рамках расследования об условиях передачи Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу газета Le Monde.

Допрос проводился в здании Федеральной прокуратуры Швейцарии в Цюрихе в четверг и в пятницу. Блаттер, который проходит по делу в качестве свидетеля, отвечал на вопросы сотрудников Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (OCLCIFF) Франции в присутствии адвоката.

Расследование было начато во Франции еще в 2019 году в связи с возможными актами "активной и пассивной коррупции", а также "сокрытия и отмывания" средств. Данные нарушения, по мнению следствия, могли иметь место в ходе процедуры определения места проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Во время последнего допроса Блаттера спрашивали об ужине в Елисейском дворце, который организовал 23 ноября 2010 года занимавший тогда пост президента Франции Николя Саркози. На мероприятие были приглашены занимавший тогда должность президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини и в то время наследный принц Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Следователи пытаются выяснить, была ли достигнута в ходе этого ужина "коррупционная договоренность", итогом которой проведение ЧМ-2022 было доверено Катару.

На прошлой неделе Блаттер заявил в интервью газете "Монд", что "Катар должен поблагодарить Францию" за возможность организации матчей на своей территории. Он также рассказал, что именно после того ужина в Елисейском дворце Платини позвонил ему и сказал, что не будет придерживаться изначальной договоренности о передаче ЧМ-2022 США, поскольку Саркози якобы попросил его сделать выбор в пользу Катара. Сам Платини, впрочем, опроверг это утверждение.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия ФИФА провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.