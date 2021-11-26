Без QR, но по всем правилам. Как катки на ВДНХ и в Парке Горького принимают гостей

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Главный ледовый каток страны на ВДНХ, а также большой каток в московском Парке Горького в пятницу открыли новый сезон для любителей коньков. Прошлогодние меры предосторожности, связанные с пандемией, сохранятся и в этот раз, а вот QR-коды посетителям пока не понадобятся.

Всего в Москве этой зимой будут работать свыше 1,3 тыс. ледовых площадок с натуральным и искусственным покрытиями. О том, как подготовились столичные катки к встрече гостей, какие сюрпризы и праздничные программы ждут посетителей, узнал корреспондент ТАСС.

Шоу быть

Самый большой каток в Москве разместился на Главной аллее ВДНХ, огибая знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь ледового покрытия составила более 20,5 тыс. кв. м, а общий вес льда - 3 600 тонн. "Его заморозку обеспечивают 11 холодильных установок. Каток может работать при температуре до плюс 10 градусов", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

В этом году гостей катка на открытии ждали небольшие цирковые сказочные постановки. В 2020 году такую программу не позволила воплотить пандемия. "В этом году открытие такое масштабное, по сравнению с прошлым годом, и это очень радует. Шоу, костюмированные артисты, хорошая музыка. Что еще нужно для хорошего завершения этой недели?" - сказала ТАСС гостья катка Ольга.

Зрителями первого представления стали около полусотни человек, и все 40 минут, которые длилось шоу, они завороженно наблюдали за ним. "Я впервые участвую в открытии катка на ВДНХ. Это очень волнительно для меня. Хотя к этому дню мы с ребятами готовились на протяжении двух недель", - рассказала ТАСС одна из выступающих Арина Рощупкина.

Усиленные репетиции артистов не прошли даром - по завершении представления их проводили бурными аплодисментами. Для гостей ВДНХ также подготовили спектакль "Снежная королева", световые шоу и карнавал. "По периметру катка артисты в костюмах персонажей из разных сказок каждый час будут проводить показательное выступление и веселую интерактивную игру", - рассказал журналистам Жестков.

Безопасный праздник

Второй сезон на катке ВДНХ действуют антикоронавирусные правила. По словам Жесткова, QR-код для посещения катка сейчас не требуется. Однако в павильонах необходимо соблюдать масочный режим, а на льду стоит держать социальную дистанцию.

Приобрести билет можно только онлайн. Процедура простая и не займет много времени. Билеты продаются на конкретные сеансы. Цены на детские начинаются от 150 рублей, на взрослые - от 300. Все зависит от дня недели и конкретного сеанса. Также можно арендовать коньки. Их в этом году 3,5 тыс. пар, всего 27 размеров. Каток будет работать до 27 февраля, закрывается он ежедневно в 23:00.

Вместе с открытием катка на ВДНХ стартовал зимний сезон, темой которого стала "Сказочная зима". Всю территорию выставки украсили цветными световыми инсталляциями в виде елок, арок, шаров, больших цифр "2022". На катке можно услышать песни из сказок, его посетителей всю зиму будут ждать спектакли по их мотивам, а в декабре станут доступны экскурсии на коньках.

Также к старту зимнего сезона сегодня перед павильоном №57 открылась тюбинговая горка "Сияние". Скатиться на ватрушках можно с семиметровой высоты всей семьей - одновременно работают пять спусков. Взрослый билет на один спуск стоит от 70 рублей, детский - от 50. Посетить горку можно в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 23:00. Билеты доступны в кассах у горки.

"Зеркальный" каток

В этот же день своих первых посетителей начал принимать и каток в Парке Горького, которому в этом году исполняется 90 лет. "Этой зимой каток будет носить название "Зеркальный" - именно так он назывался в середине прошлого века много зим подряд", - рассказали ТАСС в пресс-службе парка.

Там уточнили, что площадь ледового поля составила более 16 тыс. кв. м. На льду пять павильонов с коньками, 15 кафе и ресторанов, зона "Очаг", где можно погреться на теплых скамейках, съесть трдельник и гонконгские вафли, послушать фирменные плейлисты.

"Каток в Парке Горького любят, прежде всего, за его атмосферу, за возможность скользить по ледовым аллеям и погреться у живого костра. И мы рады сообщить, что вся инфраструктура - от павильонов проката до иллюминации - готова к новому юбилейному сезону", - рассказал ТАСС директор Парка Горького Павел Трехлеб.

Каток работает всю неделю, кроме понедельника, с 10:00 до 23:00. Цены на билеты варьируются от 300 рублей за утренние сеансы в будние дни до 650 - в выходные вечером. Билеты можно купить только онлайн, кассы, как и в прошлом году, из-за пандемии работать не будут. Для того, чтобы попасть на каток распечатанный билет не потребуется, также как QR-код.

Также перед входом в павильоны гостям бесконтактно измерят температуру. "Безопасность на катке "Зеркальный" в приоритете: в павильонах необходимо надевать маски, между сеансами будет проводиться обработка помещений и использованных коньков", - добавили в пресс-службе.