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Пандемия COVID-19

Байдену сообщили о выявлении нового штамма коронавируса

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ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Помощники президента США Джо Байдена сообщили ему о выявлении специалистами новой разновидности коронавируса. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в пятницу.

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"Президент был оповещен о новой разновидности, циркулирующей в Южной Африке", - отмечается в нем.

Первый человек, инфицированный новым штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южноафриканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число случаев (77) заражения этим штаммом выявлено именно в ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать прошедших полный курс вакцинации.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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