ОАЭ запретят въезд из семи африканских стран из-за нового штамма коронавируса

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановят с 29 ноября возможность въезда в страну прибывающим из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 - В.1.1.529, получившего название "омикрон". Об этом сообщило в пятницу государственное информационное агентство ВАМ.

"Приостанавливается возможность въезда для пассажиров из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика на всех рейсах, а также для транзитных пассажиров, следующих из указанных государств. Решение вступает в силу с 29 ноября", - цитирует агентство совместное заявление Главного управления гражданской авиации и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям страны.

Постановление будет распространяться "на всех путешественников, которые находились в указанных государствах в течение 14 дней до прибытия в ОАЭ". При этом рейсы в эти африканские страны из ОАЭ будут осуществляться в обычном режиме. Это поможет вывезти оттуда эмиратских подданных, держателей так называемых золотых виз и членов дипломатических миссий - на все указанные категории лиц запрет на въезд не будет распространяться.

По последним данным, в ОАЭ с населением 9,8 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 741 790 случаев заражения новым коронавирусом, при этом 736 601 человек выздоровел. 2 145 пациентов умерли от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации от коронавируса в стране считаются одними из самых высоких в мире. Как сообщили в пятницу в Минздраве ОАЭ, 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата от COVID-19, вторую дозу - более 90%. Общее количество использованных доз вакцин в стране превысило 21,8 млн.