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Пандемия COVID-19

Аргентина отложит возобновление прямых рейсов из Африки из-за нового штамма коронавируса

Власти также рассматривают возможность введения обязательного 14-дневного карантина для всех путешественников, которые посещали страны Африки в течение двух недель до въезда в страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины решило отложить возобновление прямого авиасообщения с Африкой из-за риска распространения нового штамма коронавируса В.1.1.529. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения южноамериканской республики Карла Виссотти.

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"В том, что касается границ и нового штамма, который сейчас изучается, <...> мы собирались разрешить авиакомпании Ethiopian Airlines ["Эфиопиан эйрлайнз"] возобновить прямые рейсы с середины декабря, теперь мы отложим это", - сказала она на пресс-конференции. До пандемии Ethiopian Airlines осуществляла рейсы из столицы Эфиопии в Буэнос-Айрес.

Виссотти также сообщила, что власти рассматривают возможность введения обязательного 14-дневного карантина для всех путешественников, которые посещали страны Африки в течение двух недель до въезда в Аргентину.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

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Пандемия COVID-19
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