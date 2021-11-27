Аргентина отложит возобновление прямых рейсов из Африки из-за нового штамма коронавируса

"В том, что касается границ и нового штамма, который сейчас изучается, <...> мы собирались разрешить авиакомпании Ethiopian Airlines ["Эфиопиан эйрлайнз"] возобновить прямые рейсы с середины декабря, теперь мы отложим это", - сказала она на пресс-конференции. До пандемии Ethiopian Airlines осуществляла рейсы из столицы Эфиопии в Буэнос-Айрес.

Виссотти также сообщила, что власти рассматривают возможность введения обязательного 14-дневного карантина для всех путешественников, которые посещали страны Африки в течение двух недель до въезда в Аргентину.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.