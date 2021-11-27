Крупная школа в провинции Дэраа возобновила работу при участии российских военных

ДЕРАА /Сирия/, 27 ноября. /ТАСС/. Крупная школа Асад-аль-Махдесе в городе Дераа начала работу после восстановительного ремонта, с которым местным властям помогли российские военные. Как рассказала журналистам заместитель руководителя департамента образования провинции Дераа Тисан Смади, благодаря Министерству обороны РФ ремонт удалось закончить раньше срока.

"Сегодня мы вместе с российскими друзьями пришли в эту школу, чтобы официально объявить о ее открытии. Благодаря помощи российских военных нам удалось вовремя закончить ее восстановление. В этом месяце мы планируем открыть еще несколько школ в районе Дераа-Аль-Баляд", - сказала представитель департамента образования.

В начале сентября офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли для восстановления этой школы более 3 тонн цемента, что позволило завершить все работы. В день открытия учебное заведение снова посетили российские офицеры и привезли в подарок ученикам мячи и ворота для занятий футболом.

В школе пока нет обучения русскому языку, хотя некоторые ученики уже могут понимать отдельные фразы. В следующем году руководство планирует начать преподавание русского. В настоящее время идет поиск учителя. Во время торжественного открытия школы губернатор провинции Дераа Луай Харита принял школьников в сирийскую пионерскую организацию.

Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции. Именно здесь в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками. В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики.

Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в ЦПВС за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.