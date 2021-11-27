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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Приморье впервые превысило 450 человек

За сутки выздоровели 364 человека

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Число граждан, у которых за сутки выявлен коронавирус, в Приморье впервые превысило 450 человек, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

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"27 ноября 457 случаев заражения, всего 86 641 случай заражения", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 364 человека, всего число вылечившихся составило 74 883 человека. Четыре человека за сутки умерли, всего число умерших составило 1 388. В крае от коронавируса привито 775 309 человек.

В Приморском крае введена обязательная вакцинация для граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, в торговле, сфере общественного питания и других.

В связи со сложной эпидемической обстановкой власти Приморья ввели для посетителей торговых центров, парикмахерских, гостиниц, заведений общепита, учреждений культуры и спорта и саун систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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